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20 июня 2020, суббота, 21:46 91
Силовые структуры 2020-06-20T23:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве провели рейды и оштрафовали 17 заведений за нарушение правил карантина

В Киеве провели рейды и оштрафовали 17 заведений за нарушение правил карантина

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Рейд, Коронавирус, Нарушение карантина, Штраф за нарушение карантина
Ночной клуб. Фото: pixabay
Ночной клуб. Фото: pixabay

В Киеве группы контроля за соблюдением карантинных требований оштрафовали 17 заведений за нарушение правил карантина, в то время, как всего украинцев оштрафовали на 4,5 млн гривен за нарушение карантина. 

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

Отмечается, мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований провели рейды на соблюдение карантинных мероприятий в 27 развлекательных заведениях столицы в ночное время в выходные дни.

"По результатам проверок 17 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности. За выявленные нарушения в отношении деятельности двух субъектов хозяйствования возбуждены уголовные производства по ст. 325 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Также указывается, по состоянию на 19 июня комиссии проверили выполнение противоэпидемических мероприятий на 2 365 объектов Киева: 1 020 - заведения общественного питания, 900 - продовольственные магазины, 445 объектов непродовольственной группы товара вместе с салонами красоты и объектами другого профиля, где происходит прием посетителей.

Во время проведения комиссионных мероприятий выявлены нарушения преимущественно на объектах общественного питания: отсутствие средств индивидуальной защиты - работники работают без масок, перчаток; отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты; не проводится контроль термометрии работников; недостаточное количество дезинфицирующих средств; незащищенность продуктов питания и др.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен инициировать повышение штрафов за неношение маски в помещениях и общественном транспорте.


Тем временем в Киеве после трехдневного роста заболеваемость коронавирусом уменьшилась

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