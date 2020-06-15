підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Відсьогодні країни ЄС поступово почали відкривати внутрішні кордони для туристів
15 червня 2020, понеділок, 17:28 7
Європа 2020-06-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
Відсьогодні країни ЄС поступово почали відкривати внутрішні кордони для туристів

Відсьогодні країни ЄС поступово почали відкривати внутрішні кордони для туристів

Елизавета Кесельман
Туризм, Євросоюз, коронавірус в Європі, обмеження пересування, Закриття кордонів, пом'якшення карантину
Країни Європи. Фото: pixabay
Країни Європи. Фото: pixabay

Країни-члени Європейського Союзу прислухалися до рекомендацій Єврокомісії з закликами відкрити внутрішні кордони до кінця червня. Так, від сьогодні, 15 червня, деякі європейські країни почали поступово відкривати кордони для "внутрішніх" туристів. Про це повідомляє DW.

Як повідомляє видання, туристи із зони Шенгену не зможуть безперешкодно подорожувати, як це було раніше.

Наголошується, що в деяких країнах право на в'їзд залежатиме від того, де живе приїжджий і куди прямує.

Так, мандрівникам більше не доведеться повідомляти мета в'їзду до Німеччини, а Франція не зобов'язує їх перебувати на карантині по приїзду. Однак для тих, хто прибуває з Іспанії і Великій Британії  діятимуть різні заходи. Це пов'язано з тим, що у цих країн різні графіки зняття обмежень.

Крім того, Фінляндія відкрила кордон з Норвегією, Данією, Ісландією, Естонією, Латвією і Литвою, де епідеміологічна ситуація є схожою. А Нідерланди скасовують обмеження на туристичні поїздки в 16 країн ЄС. Данія також скасовує обмеження для Німеччини і Норвегії та Ісландії.

В Греції будуть зобов'язувати проходити карантин по прибуттю з восьми європейських країн. В Іспанії ж кордони будуть закриті до 21 червня, винятком є деякі іспанські острови.

Як повідомляли Українські Новини, в Єврокомісії запустили спеціальний сайт, який відстежує відкриття кордонів та відновлення туризму в країнах Євросоюзу.

Більше новин про: Туризм Євросоюз коронавірус в Європі обмеження пересування Закриття кордонів пом'якшення карантину

Туроператори відкрили продаж турів з липня. Куди і...
З усіх країн ЄС тільки дві не пройшли пік епідемії...
У МОЗ не знають, коли українці зможуть подорожуват...
Євросоюз продовжить заборону на в'їзд іноземців до...
Сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження, МОН просить не панікувати
Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії
Новини
Укрзалізниця почала продавати квитки на ще чотири поїзди далекого прямування 18:38 Інфографіка
Ізраїльська авіакомпанія скасувала авіарейси з Києва 18:25
Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих продуктів всього 3 копійки, - ЗМІ 18:20
"Куди ми приходимо – там цивілізація": "Нібулон" незважаючи на коронакризу запустив новий термінал на Дніпропетровщині 18:07 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Віктор Медведчук. Фото: ВП-ЗЖ
Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського 12:59 Відео
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих продуктів всього 3 копійки, - ЗМІ 18:20
Підпал авто скандального адвоката Максима Болдіна міг бути спланованою провокацією перед виборами, — ЗМІ 15:36
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok