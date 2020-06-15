Відсьогодні країни ЄС поступово почали відкривати внутрішні кордони для туристів

Країни-члени Європейського Союзу прислухалися до рекомендацій Єврокомісії з закликами відкрити внутрішні кордони до кінця червня. Так, від сьогодні, 15 червня, деякі європейські країни почали поступово відкривати кордони для "внутрішніх" туристів. Про це повідомляє DW.

Як повідомляє видання, туристи із зони Шенгену не зможуть безперешкодно подорожувати, як це було раніше.

Наголошується, що в деяких країнах право на в'їзд залежатиме від того, де живе приїжджий і куди прямує.

Так, мандрівникам більше не доведеться повідомляти мета в'їзду до Німеччини, а Франція не зобов'язує їх перебувати на карантині по приїзду. Однак для тих, хто прибуває з Іспанії і Великій Британії діятимуть різні заходи. Це пов'язано з тим, що у цих країн різні графіки зняття обмежень.

Крім того, Фінляндія відкрила кордон з Норвегією, Данією, Ісландією, Естонією, Латвією і Литвою, де епідеміологічна ситуація є схожою. А Нідерланди скасовують обмеження на туристичні поїздки в 16 країн ЄС. Данія також скасовує обмеження для Німеччини і Норвегії та Ісландії.

В Греції будуть зобов'язувати проходити карантин по прибуттю з восьми європейських країн. В Іспанії ж кордони будуть закриті до 21 червня, винятком є деякі іспанські острови.

Як повідомляли Українські Новини, в Єврокомісії запустили спеціальний сайт, який відстежує відкриття кордонів та відновлення туризму в країнах Євросоюзу.