У МОН розповіли, скільки абітурієнтів зареєструвалися на ЗНО-2020

В 2020 році на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке проходитиме з 25 червня по 17 липня, зареєструвалися 379,5 тис. учасників.

Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ході години запитань до уряду у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Зараз у нас все готово для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 25 червня по 17 липня... В 2020 році на основну сесію ЗНО зареєструвалося 379 493 учасника", - сказала Мандзій.

За її словами, для учасників ЗНО підготовлено 82 890 аудиторій в 5 188 пунктах тестувань.

Крім цього, закуплено 3,2 млн масок, 3,3 тис. безконтактних термометрів, 11,6 тис. комплектів для захисту медиків, 104,4 тис. літрів антисептиків і 28,1 тис. літрів дезінфекторів для поверхонь.

Також до проведення основної сесії ЗНО залучено 242,6 тис. співробітників і 11,6 тис. медичних працівників.

Мандзій також підкреслила, що Міносвіти розробило безпечний алгоритм проведення ЗНО і доставку його учасників до пунктів тестувань.

На входах до пунктів тестувань учасникам буде проводитися термометрія, оцінка наявності ознак ГРВІ та лунати маски.

Мандзій також зазначила, що у зв'язку з прийнятим Верховною Радою законом про добровільне проходження ЗНО учнями, завершальними отримання загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом, кількість учасників основної сесії ЗНО зменшиться.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт рекомендацій для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в умовах карантину.

Тим часом під час проведення пробного ЗНО сайт "впав" через перенавантаження. Загалом завершити тестування вдалося 93 тис. з 218,7 раніше зареєстрованих.

Через це з 1 липня розпочнеться повернення коштів учасникам пробного ЗНО.