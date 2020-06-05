ЗНО-2020: як і де будуть проводити тестування під час пандемії

Міністерство освіти і науки готує до зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), основна сесія якого розпочнеться з 25 червня по 17 липня, більш як 1 700 безпечних пунктів тестування.

Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передають Українські Новини.

"Ми в спокійному режимі готуємося до проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного тестування і готуємо безпечні умови в понад 1 700 пунктів тестування", - сказала вона.

Також вона зазначила, що наступного тижня в обласні державні адміністрації будуть доставлені всі необхідні засоби захисту.

За її словами, раніше уряд виділив кошти на забезпечення пунктів тестування засобами індивідуального захисту.

Крім цього, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко підготував рекомендації щодо безпечного проведення тестування.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні продовжили додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 до 9 червня для окремих категорій осіб.

Також МОЗ оприлюднив рекомендації для проведення ЗНО в умовах карантину.