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15 червня 2020, понеділок, 14:20 9
Суспільство 2020-06-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
Пробне ЗНО зірвалося: як пройти тестування і дізнатися результат

Пробне ЗНО зірвалося: як пройти тестування і дізнатися результат

Ирина Николенко
ЗНО, пробне ЗНО, ЗНО-2020
Пробне ЗНО. Фото: mykirov.com
Пробне ЗНО. Фото: mykirov.com

В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують про умови здачі тестування вдома  в той час, як сайт не витримав навантаження здачі пробного ЗНО. Про це повідомляється на сайті Центру, передають Українські Новини.

Уряд вніс зміни в Постанову Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 № 480, передбачають заборонити проводити пробне ЗНО в навчальних закладах.

Щоб пройти пробне тестування, необхідно зайти в свій кабінет учасника пробного ЗНО, який розміщений на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури.

  • Далі потрібно виконати завдання тестового зошита.
  • До 19 червня необхідно внести свої відповіді до сервісу з визначення результатів.
  • Після цього можна отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11:00 потрібно зайти в свій кабінет учасника пробного ЗНО і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який обрали для проходження пробного ЗНО.

  • Протягом двох днів виконати завдання тестового зошита.
  • До 19 червня внести свої відповіді до сервісу з визначення результатів.
  • Отримати свій результат за тестування.

Також в Центрі рекомендують при роботі з тестовим зошитом дотримуватися часові межі і не відволікатися. Сервіс з визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня.

"Нагадуємо, що експерти Українського центру оцінювання освіти за підтримки ГС "Освіторія " МФ "Відродження" детально розберуть кожне завдання 4-х надпопулярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі питання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови і порадять, як успішно здати ЗНО в 2020 році", – йдеться в повідомленні.

Тестові зошити знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливості отримання цих зошитів можна знайти в особистих кабінетах учасників.

Раніше Українські Новини повідомляли, 15 червня почалося пробне ЗНО з української мови та літератури.

У Міністерстві освіти розповіли, що під час карантину готують безпечні умови для проходження ЗНО 2020 більш як 1700 пунктів тестування.

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