Як пройде ЗНО в умовах карантину. В МОЗ опублікували рекомендації

Міністерство охорони здоров'я розробило проект рекомендацій для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке планують провести з 25 червня по 17 липня, в умовах карантину.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Ми розробили проект протиепідемічних норм для проведення ЗНО, яке проходить в освітніх установах. Цей проект буде сьогодні розміщений на сайті моз для проведення громадського обговорення. Він буде перебувати на обговорення до того часу, поки не буде прийняті норми, які дозволять функціонувати тим чи іншим установам, в тому числі освітнім", - сказав він.

Ляшко зазначив, що ще не передбачено відновлення роботи університетів, але на найближчому засіданні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і на засіданні уряду це питання буде розглядатися.

Згідно з оприлюдненим на сайті МОЗ проекту рекомендацій для проведення ЗНО, при організації тестування необхідно буде скласти графік допуску учасників до будівлі, де буде проводитися ЗНО.

Графік повинен враховувати час для проведення термометрії і попереджати скупчення учнів.

Маршрути учасників тестування повинні бути розроблені таким чином, щоб мінімізувати контакти між групами.

Місця розсаджування учнів потрібно буде визначати таким чином, щоб забезпечити відстань 1,5 м між учнями; при цьому поруч, попереду і ззаду учасника місця повинні залишатися не зайнятими.

Учасники тестування повинні бути в масках.

На вході в будівлю і на входах в аудиторії, де буде проходити ЗНО, потрібно забезпечити наявність антисептиків.

В аудиторіях за годину до початку тестування після нього потрібно буде проводити прибирання з дезінфекцією, також аудиторії повинні провітрюватися.

Вхідні двері в аудиторії повинні бути відкриті на весь період тестування.

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020.

Тим часом, Міносвіти продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб.