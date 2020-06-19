підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 13:06 10
Президент 2020-06-19T14:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський розповів, які літаки входять до президентського авіапарку

Зеленський розповів, які літаки входять до президентського авіапарку

Елена Новикова
Президент України, Володимир Зеленський, Українські літаки, Авіапарк Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал/ Zelenskiy/Official
Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал/ Zelenskiy/Official

Влаштувавши закриту велопрогулянку із журналістами, Президент України Володимир Зеленський, відновив робочі поїздки країною, розповів, на яких літаках він відчуває себе безпечно і впевнено і які входять до президентського авіапарку.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського.

"На літаках "Антонова" облітав всю Україну. Завжди відчуваю себе впевнено і безпечно на борту АН-148 і АН-74. Саме ці літаки входять в авіапарк Президента України. Вони поєднують унікальні знання і досвід українських авіаконструкторів. Відчуваю гордість за наш авіапром кожен раз, коли підіймаюся на борт цих красенів", - сказано в повідомленні.

На яких літаках літає Володимир Зеленський. Скріншот: Telegram-канал Zelenskiy/OfficialНа яких літаках літає Володимир Зеленський. Скріншот: Telegram-канал Zelenskiy/Official

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський через хворобу дружини змінить режим роботи, також на початку березня, до введення в країні карантину, Зеленський анонсував тур по областях України, але через коронавірус плани довелося відкласти.

Раніше Володимир Зеленський у компанії охоронців пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому.

Крім того, Президент пив каву в кав'ярні у великій компанії, незважаючи на карантинні обмеження.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Українські літаки Авіапарк Зеленського

У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Новини
Європейська бізнес асоціація вважає за необхідне припинити збір грошових відрахувань за приватне копіювання до 2021 13:29
Андрій Богдан "героїчно" кинув свою Tesla посеред дороги, перекривши майже півтори смуги для руху 13:21
У МОН розповіли, скільки абітурієнтів зареєструвалися на ЗНО-2020 13:10
Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал/ Zelenskiy/Official
Зеленський розповів, які літаки входять до президентського авіапарку 13:06
В США умер сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева У США помер син колишнього радянського лідера Микити Хрущова 13:05
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
більше новин
Порушення карантину Зеленським: суд чекає від КС офіційного тлумачення недоторканності Президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok