Зеленський розповів, які літаки входять до президентського авіапарку

Влаштувавши закриту велопрогулянку із журналістами, Президент України Володимир Зеленський, відновив робочі поїздки країною, розповів, на яких літаках він відчуває себе безпечно і впевнено і які входять до президентського авіапарку.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського.

"На літаках "Антонова" облітав всю Україну. Завжди відчуваю себе впевнено і безпечно на борту АН-148 і АН-74. Саме ці літаки входять в авіапарк Президента України. Вони поєднують унікальні знання і досвід українських авіаконструкторів. Відчуваю гордість за наш авіапром кожен раз, коли підіймаюся на борт цих красенів", - сказано в повідомленні.

На яких літаках літає Володимир Зеленський. Скріншот: Telegram-канал Zelenskiy/Official

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський через хворобу дружини змінить режим роботи, також на початку березня, до введення в країні карантину, Зеленський анонсував тур по областях України, але через коронавірус плани довелося відкласти.

Раніше Володимир Зеленський у компанії охоронців пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому.

Крім того, Президент пив каву в кав'ярні у великій компанії, незважаючи на карантинні обмеження.