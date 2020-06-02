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02 червня 2020, вівторок, 13:12 17
Президент 2020-06-02T14:10:24+03:00
Українські Новини
Зеленський відновлює поїздки в регіони: завтра проведе нараду з туризму у Хмельницькій області

Зеленський відновлює поїздки в регіони: завтра проведе нараду з туризму у Хмельницькій області

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, візит президента, Хмельницька область
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський відвідає 3 червня Хмельницьку область з робочим візитом, під час якого проведе наради з туризму. В Хмельницькій області Зеленський в цьому році ще не був. 

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі Президента.

Також глава держави проінспектує дороги в рамках проєкту "Велике будівництво".

Більш детальна програма візиту ще уточнюється.

Остання велика регіональна поїздка Зеленського відбулася 5 березня в Полтавську область, де він зустрів громадян, евакуйованих з Китаю, після завершення їх обсервації, проінспектував перебіг виконання програми "Велике будівництво", провів нараду з представниками місцевого бізнесу, а також з послами країн "Великої сімки" (Великобританія, Канада, США, Франція, Німеччина, Італія, Японія).

У квітні, під час карантину, Зеленський відвідував Донецьку, Запорізьку, Волинську та Київську області: для інспекції військового наметового містечка для інфекційних хворих на коронавірус, огляду оперативної ситуації з розведенням сил і засобів, спостереження за навчаннями десантно-штурмової бригади, вшанування пам'яті загиблих ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

8 травня з нагоди Дня пам'яті і примирення Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні у населеному пункті Луганської області, де в грудні 1942 року почалося вигнання нацистських окупантів з української землі, а 9 травня з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні - в Закарпатській області, де завершилося вигнання нацистських загарбників.

Ці заходи були або непублічними, або з мінімальною присутністю преси.

Візит Зеленського в Хмельницьку область буде публічним, передбачає різні локації і присутність ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, на початку березня, до введення в країні карантину, Зеленський анонсував тур по областях України, але через коронавірус плани довелося відкласти. У Хмельницькій області захворюваність коронавірусом нижче середньої по Україні.

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