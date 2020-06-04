Зеленський в компанії охоронців пробіг 8 кілометрів у Хмельницькому

Президент Володимир Зеленський вийшов на пробіжку під час офіційного візиту в Хмельницьку область, де подолав 8,25 км, пише "ТаблоID".

Зеленський почав пробіжку у компанії трьох охоронців о 7:15 ранку і бігав 48 хвилин. За цей час він пробіг 8,25 км і спалив 740 ккал.

"Я дуже люблю біг, провітрюється мозок", - зізнався президент, розтягуючись після пробіжки.

Зеленський на пробіжці. Фото: "Таблоїд"

"Навіть більше плавання люблю. Від плавання немає проблем з хребтом, не болить поперек, а від бігу трохи є .. Зате від бігу є відчуття внутрішньої енергії. Дуже раджу! Можна бігати навіть трохи. Питання навіть не в швидкості, і не в темпі, питання тільки в часі. Хоча б 30 хвилин. Головне - не вбивати себе", - зауважив Зеленський.

Голова ОП Андрій Єрмак теж бігав з шефом, але вийшов пізніше і трохи відстав від нього. Тому Зеленський прибіг першим.

Крім того, Зеленський зізнався, що раніше пив 12-14 чашок кави на день з цукром.

"Ми дуже повнішали (від цукру - ред.), і навантаження на серце. Тому що я пив 12-14 чашок кави на день з цукром. Американо, еспрессо - було все одно. А зараз вже кілька років не так, і відчуваю себе легше. Я просто кавоман, і зараз 4-5 чашок на день. Іноді навіть 6, але без цукру. Я ось вчора пив дуже смачну каву, але вона була трохи зіпсована цукром", - сказав Зеленський.

Зеленський на пробіжці в Хмельницькому. Фото: "Таблоїд"

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський порівняв переговори з Путіним з пробіжкою на біговій доріжці. Раніше Зеленський заявив, що хотів прийти на пресмарафон у спортивній формі після пробіжки.