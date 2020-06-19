Сьогодні Кабмін проведе позачергове засідання

У той час, як уряд затвердив розмір виплат медикам у разі смерті чи інвалідності, сьогодні Кабінет Міністрів, який на минулому засіданні продовжив адаптивний карантин, проведе позачергове засідання в п'ятницю, 19 червня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 15:30 і пройде під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції.

Згідно з повідомленням, на засіданні планується розгляд питань медицини.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що сьогоднішня епідеміологічна ситуація дозволяє провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), проте остаточне рішення про проведення тестування буде прийматися 19-20 червня.

Тим часом депутати Верховної Ради не налаштовані дати Кабінету Міністрів Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля річний імунітет підтримки програми дій уряду.

Крім того, Кабмін все одно хоче реалізувати свою програму діяльності.

Раніше Верховна Рада відмовилася схвалити програму діяльності Кабінету Міністрів. За ухвалення проєкту постанови №3330 проголосували 207 депутатів при мінімально необхідних 226.