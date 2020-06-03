Кабмін Шмигаля річний імунітет не отримає, - Арахамія

Депутати Верховної Ради не налаштовані давати Кабінету Міністрів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля річний імунітет підтримкою програми дій уряду, яку Рада розгляне цього пленарного тижня.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

Він зазначив, що в четвер, 4 червня, програма Кабміну буде відправлена Радою на доопрацювання, при цьому, з його слів, сам Шмигаль попросить Раду це зробити.

Арахамія зазначив, що Кабмін формально подав в Раду програму, яка була погано опрацьована і, після критики з боку більшості парламентських комітетів, вони це самі усвідомили.

Арахамія додав, що уряд вже 2 тижні працює з комітетами, приймає їх пропозиції до програми і після відправки Радою 4 червня програми Кабміну на доопрацювання уряду буде 15 днів, щоб внести нову програму.

Разом з тим Арахамія визнав, що депутати не налаштовані затверджувати програму Кабміну, що дає уряду річний імунітет, так як згідно з Конституцією, Рада не може розглядати питання про відповідальність Кабміну протягом року після схвалення програми діяльності уряду.

"Немає якогось плану восени (оновити склад Кабміну), не восени. Але про імунітет - дійсно люди не хочуть, тому, що вони вже зрозуміли, що виклики, які перед світовою економікою і в тому числі в Україні, вони будуть непередбачуваними і комусь зараз дати імунітет на рік означає зв'язати собі руки, якщо доведеться діяти радикально, швидко і динамічно... Ми просто хочемо, щоб у нас були розв'язані руки", - пояснив глава провладної фракції.

Він зазначив, що під час кризи потрібні антикризові команди, а для забезпечення зростання економіки - команди спрямовані на зростання.

На зауваження ведучого, що затвердження Радою програми Кабміну Олексія Гончарука не врятувало його від відставки, Арахамія відповів, що багато парламентарів не хочуть, щоб у них відбирали право приймати швидкі рішення.

"Доколи у вас "дамоклів меч висить", то ви працюєте краще, - це факт", - підкреслив він.

Порівнюючи Кабміни Шмигаля і Гончарука, Арахамія вважає, що Кабмін Шмигаля менш теоретичний і більше налаштований на конкретні кроки.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада, яка вже працює в режимі чергових пленарних засідань, 2-5 червня розгляне програму діяльності уряду і законопроект №2513 про визначення у Кримінальному кодексі понять "злодій в законі" і "злочинне співтовариство".