підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 червня 2020, четвер, 06:45 4
Кабмін 2020-06-18T08:03:22+03:00
Українські Новини
Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19

Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19

Елена Новикова
Пандемія, Коронавірус, Медпрацівники, Страхування медиків
Кабмін затвердив розмір страхових виплат медикам
Кабмін затвердив розмір страхових виплат медикам

 У той час, як медикам, які захворіли на коронавірус, пообіцяли виплати до 630 тисяч гривень, Кабінет Міністрів затвердив розмір страхових виплат медичним працівникам у разі інвалідності або смерті від коронавірусу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, постанова передбачає виплати медпрацівникам у разі встановлення інвалідності:

  • I група інвалідності - виплата становитиме 840 800 гривень;
  • II група інвалідності - 735 700 гривень;
  • III групи інвалідності - 630 600 гривень.

Наголошується, що в разі смерті медпрацівника від коронавірусу при виконанні професійних обов'язків, члени його сім'ї отримають 1 575 500 гривень.

Кошти на ці виплати передбачені державним бюджетом і будуть виплачені через Фонд соціального страхування.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тільки половину з хворих COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі.

Також з початку пандемії коронавірусом захворіли понад 5 тисяч медпрацівників.

Більше новин про: Пандемія Коронавірус Медпрацівники Страхування медиків

Шмигаль пропонує Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня
Новини
Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19 06:45
Сьогодні Порошенка можуть заарештувати 06:30
За каденцію Кличка київські затори "наздогнали" Джакарту та Бангкок, залишивши далеко позаду Каїр і Куала-Лумпур 06:22
У Пакистані відзначають чергову річницю широкомасштабної операції проти міжнародної мережі терористів 06:15
Депутати-голови фракцій у Раді отримали за травень від 36 тис. до 47 тис. гривень зарплати 06:00 Документ
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
більше новин
У Тернопільській області посилили карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok