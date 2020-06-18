Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19

У той час, як медикам, які захворіли на коронавірус, пообіцяли виплати до 630 тисяч гривень, Кабінет Міністрів затвердив розмір страхових виплат медичним працівникам у разі інвалідності або смерті від коронавірусу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, постанова передбачає виплати медпрацівникам у разі встановлення інвалідності:

I група інвалідності - виплата становитиме 840 800 гривень;

II група інвалідності - 735 700 гривень;

III групи інвалідності - 630 600 гривень.

Наголошується, що в разі смерті медпрацівника від коронавірусу при виконанні професійних обов'язків, члени його сім'ї отримають 1 575 500 гривень.

Кошти на ці виплати передбачені державним бюджетом і будуть виплачені через Фонд соціального страхування.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тільки половину з хворих COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі.

Також з початку пандемії коронавірусом захворіли понад 5 тисяч медпрацівників.