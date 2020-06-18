Уряд затвердив розмір виплат медикам у разі інвалідності або смерті від COVID-19

У той час, як медикам, які захворіли на коронавірус, пообіцяли виплати до 630 тисяч гривень, Кабінет Міністрів затвердив розмір страхових виплат медичним працівникам у разі інвалідності або смерті від коронавірусу. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини. Так, постанова передбачає виплати медпрацівникам у разі встановлення інвалідності: I група інвалідності - виплата становитиме 840 800 гривень; II група інвалідності - 735 700 гривень; III групи інвалідності - 630 600 гривень. Наголошується, що в разі смерті медпрацівника від коронавірусу при виконанні професійних обов'язків, члени його сім'ї отримають 1 575 500 гривень. Кошти на ці виплати передбачені державним бюджетом і будуть виплачені через Фонд соціального страхування. Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тільки половину з хворих COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі. Також з початку пандемії коронавірусом захворіли понад 5 тисяч медпрацівників.