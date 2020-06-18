Рада відмовилася схвалити програму діяльності Кабміну

Верховна Рада відмовилася схвалити програму діяльності Кабінету Міністрів.

За ухвалення проєкту постанови №3330 проголосували 207 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Доопрацьована програма передбачала середньорічне зростання фізичних обсягів експорту мінімум на 5%, забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менше 5% від запланованого обсягу ВВП, а також 10% валового внутрішнього продукту України будуть формувати IT-галузь.

По соціальному блоку Кабмін мав намір концентрувати увагу на щорічному перерахунку пенсій для 11 млн пенсіонерів, спрощення порядку призначення субсидій, зростання на 10% кількості реабілітаційних установ, що надають послуги за принципом "гроші ходять за людиною", і підвищення розміру допомоги понад 32 тис. опікунів на 43 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма також передбачала організацію освітнього процесу в новому навчальному році (2020/2021) в умовах пандемії COVID-19, створення містобудівного кадастру на державному рівні, підвищення Україною показника "Індексу сприйняття корупції" з 30 до 60 балів, удосконалення державних житлових програм, встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в розмірі не менше 40% медіанної зарплати за 2020 рік, а також запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, програма Кабміну передбачає запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021.

Програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менше 40% зарплати.