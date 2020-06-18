Кабмін все одно хоче реалізувати свою програму діяльності, хоч Рада її й не схвалила

Кабінет Міністрів має намір реалізовувати доопрацьовану програму діяльності уряду, попри відмову Верховної Ради її схвалити.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за результатами голосування в Раді, передають Українські Новини.

"Це документ, за яким уряд буде працювати, попри його прийняття або неприйняття", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що до програми буде підготовлено план дій.

За прийняття відповідного проєкту постанови проголосували 207 депутатів при мінімально необхідних 226.

Раніше повідомлялося, що депутати Верховної Ради не налаштовані дати Кабінету Міністрів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля річний імунітет підтримкою програми дій уряду.

Як повідомляли Українські Новини, програма Кабміну передбачає запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021.

Програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менше 40% зарплати.

Верховна Рада відправила програму діяльності Кабінету Міністрів на доопрацювання.

Так, програма Кабміну передбачає запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021.

Програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менше 40% зарплати.