МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням карантину

Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень, в той час, як в Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми з боку міністерства будемо ініціювати максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. Йдеться про транспорт, деякі супермаркети", - сказав він.

Степанов зазначив, що в деяких регіонах мають вводитися жорсткі заходи в частині обмеження роботи деяких закладів, зокрема, нічних клубів.

"Ми будемо ініціювати введення цих додаткових речей", - повідомив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір ініціювати підвищення штрафів за неносіння маски в приміщеннях і в громадському транспорті. Тим часом, нові умови карантину почнуть діяти з 22 червня.

17 березня Верховна Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.