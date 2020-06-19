підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 11:48 20
Кабмін 2020-06-19T14:00:04+03:00
Українські Новини
МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням карантину

МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням карантину

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, карнтин, Порушення карнтину
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень, в той час, як в Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми з боку міністерства будемо ініціювати максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. Йдеться про транспорт, деякі супермаркети", - сказав він.

Степанов зазначив, що в деяких регіонах мають вводитися жорсткі заходи в частині обмеження роботи деяких закладів, зокрема, нічних клубів.

"Ми будемо ініціювати введення цих додаткових речей", - повідомив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір ініціювати підвищення штрафів за неносіння маски в приміщеннях і в громадському транспорті. Тим часом, нові умови карантину почнуть діяти з 22 червня.

17 березня Верховна Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні карнтин Порушення карнтину

В аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію для...
В Україні кількість нових заражених коронавірусом ...
МОЗ дозволило весілля
У Києві власники нічних клубів і барів порушують к...
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Новини
Європейська бізнес асоціація вважає за необхідне припинити збір грошових відрахувань за приватне копіювання до 2021 13:29
Андрій Богдан "героїчно" кинув свою Tesla посеред дороги, перекривши майже півтори смуги для руху 13:21
У МОН розповіли, скільки абітурієнтів зареєструвалися на ЗНО-2020 13:10
Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал/ Zelenskiy/Official
Зеленський розповів, які літаки входять до президентського авіапарку 13:06
В США умер сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева У США помер син колишнього радянського лідера Микити Хрущова 13:05
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
більше новин
Порушення карантину Зеленським: суд чекає від КС офіційного тлумачення недоторканності Президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok