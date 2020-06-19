В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі

За минулу добу, 18 червня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 11,1%, кількість нових летальних випадків знизилася на 17,4%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 921 випадок до 34 984, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 985 порівняно з попередньою добою, 17 червня.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 19 червня в Україні 34 984 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 921 новий випадок, одужали 586 осіб, померли 19 осіб.

Таким чином, 18 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 921 проти 586.

Кількість нових випадків захворювання на 18 червня становила 2,7% від загальної кількості захворілих на 17 червня.

Кількість активних хворих (кількість хворих без урахування тих, що одужали і померлих) на ранок 19 червня становила 17 966 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (4 221), в Києві (4 176) і Львівській області (3 540).

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 1596 випадків;

Волинська область — 1673 випадки;

Дніпропетровська область — 1021 випадок;

Донецька область — 350 випадків;

Житомирська область — 1201 випадок;

Закарпатська область — 1960 випадків;

Запорізька область — 547 випадків;

Івано-Франківська область — 1940 випадки;

Кіровоградська область — 604 випадки;

м. Київ — 4176 випадків;

Київська область — 2142 випадки;

Львівська область — 3540 випадків;

Луганська область — 71 випадок;

Миколаївська область — 338 випадків;

Одеська область — 1200 випадків;

Полтавська область — 289 випадків;

Рівненська область — 2693 випадки;

Сумська область — 246 випадків;

Тернопільська область — 1605 випадків;

Харківська область — 1744 випадки;

Херсонська область — 185 випадків;

Хмельницька область — 608 випадків;

Чернівецька область — 4211 випадків;

Черкаська область — 585 випадків;

Чернігівська область — 459 випадків.

Як захиститися від коронавіруса:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

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