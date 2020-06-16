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16 червня 2020, вівторок, 14:43 20
Суспільство 2020-06-16T16:30:03+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті

Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті

Кира Молчанова
Маски, Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів, Денис Шмигаль, коронавірус в Україні, Covid-19, Захисні маски, медичні маски, Пандемія коронавірусу, Штрафи за порушення карантину, Порушення карантину
Маска.. Фото: Pixabay
Маска.. Фото: Pixabay

З огляду на те, що міністр охорони здоров'я України вважає: головними причинами збільшення зараження коронавірусом є нехтування носінням масок, Кабінет Міністрів має намір ініціювати підвищення штрафів за відсутність масок в приміщеннях і в громадському транспорті.

Про це сказано в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

"Людям треба роз'яснювати ці питання. Щодо дотримання соціальної дистанції, щодо дотримання маскового режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними. Тому ми плануємо виносити на засідання уряду і Верховної Ради питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму у приміщеннях і в громадському транспорті", — сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Звертаючись до голів обласних державних адміністрацій, прем'єр-міністр підкреслив, що зараз дуже важливо тримати епідемію під контролем, особливо враховуючи той факт, що послаблення карантинних заходів, на жаль, сприймається суспільством як скасування карантину.

Шмигаль також зазначив, що поки що уряд бачить незначне, але зростання кількості підтверджених випадків захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Верховна Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.

Хмельницький міський районний суд 19 червня розгляне адміністративний протокол стосовно Президента Володимира Зеленського за порушення правил карантину через відвідування кафе під час робочого візиту на Хмельниччину.

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