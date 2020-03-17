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17 березня 2020, вівторок, 08:53 39
Верховна Рада і партії 2020-03-17T09:30:43+02:00
Українські Новини
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон

За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон

Анна Рудык
Штраф, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину.

За ухвалення законопроекту №3219 в цілому проголосували 344 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

За порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями вводиться адмінштраф у розмірі 1-2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. гривень), для посадових осіб - 2-10 тис. неоподатковуваних (34-170 тис. гривень).

Крім того, випадки неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі посадовими особами відповідно до вимог закону, спрямованими на запобігання виникнення і розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19, каратимуть штрафом 700-1 000 неоподатковуваних мінімумів (11,9-17 тис. гривень), ті ж дії, вчинені повторно протягом року - 1-1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів (17-25,5 тис. гривень).

Закон також посилює кримінальну відповідальність за порушення норм, встановлених з метою попередження епідемічних та інших інфекційних захворювань, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

Зокрема такий штраф піднімається зі 100 неоподатковуваних мінімумів до 1-3 тис. неоподатковуваних мінімумів (з 1,7 тис. гривень до 17-51 тис. гривень).

Покарання за подібне правопорушення, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, зберігається у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Зміни набудуть чинності з дня їх опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспорт з 12:00 18 березня у зв'язку з карантином по всій країні через поширення коронавірусу.

Тим часом у Києві на коронавірус захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції.

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