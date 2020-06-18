Регіональні комісії зможуть посилювати карантин в окремих населених пунктах, — головний санлікар Ляшко

Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зможуть посилювати карантин в окремих населених пунктах з 22 червня, тоді як в Україні зменшилася кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Посилення — де буде закриватися транспорт, заклади громадського харчування, спортивні заклади, перукарні, салони краси — рішення ухвалюватимуться органами місцевого самоврядування шляхом скликання комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Але ми підвищуємо роль головного санітарного лікаря області. Саме його бачення повинно бути підставою і визначенням тих сфер, які повинні встановлюватися", — сказав він.

Ляшко зазначив, що нові індикатори епідситуації, які почнуть діяти з 22 червня, будуть обумовлювати не тільки пом'якшення, а і посилення карантину.

"Обмежувальні протиепідемічні заходи тепер застосовуються не для цілої області. Регіональна комісія може приймати рішення закривати окремі населені пункти, окремі сфери діяльності в населених пунктах", — підкреслив заступник міністра.

Також він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я спільно з Київською школою економіки розробило кілька сценаріїв розвитку епідемії коронавірусної інфекції в Україні.

З слів Ляшка, у тому разі, якщо б не вживалися жодні заходи втручання в ситуацію з поширенням хвороби, до кінця року в Україні померли б близько 125 тис. осіб.

При введенні карантину при різних сезонності захворювання і жорсткості карантинних заходів очікувана кількість померлих до кінця року — в межах 1-7 тис. осіб.

За різними сценаріями, до 2021 року коронавірусною інфекцією може заразитися від 120 тис. до 650 тис. українців.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливо при стрімкому зростанні захворюваності на коронавірус в 10 областях.