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19 червня 2020, пʼятниця, 12:00 11
Медицина 2020-06-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
В аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію для тестування на коронавірус

В аеропорту "Бориспіль" встановили лабораторію для тестування на коронавірус

Ирина Николенко
Карантин, аеропорт
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У той час, як в аеропорту "Херсон" посилили заходи безпеки, щодня збільшується кількість хворих на коронавірус і станом на 19 червня досягла 34 984 тисяч хворих, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" встановила в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) лабораторію для тестування на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив президент МАУ Євген Дихне на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми встановили в аеропорту "Бориспіль" першу лабораторію, яка робить ПЛР тести та тести на антитіла", – написав він.

ПЛР тести на коронавірус будуть проводити в аеропортуПЛР тести на коронавірус будуть проводити в аеропорту "Бориспіль". Фото: Facebook/Євген Дихне

Дихне зазначив, що поки авіакомпанія буде використовувати лабораторію для тестування екіпажів МАУ.

Лабораторія передбачає також опцію термінового ПЛР-тестування окремого зразка протягом 40 хвилин.

Одночасне завантаження для ПЛР-тестування складає 96 зразків, час виконання аналізу – 3 години, для тестування на антитіла – 86 тестів, по годині на кожен.

Наголошується, що фактично лабораторія зможе забезпечити потреби пасажирів, які прилітають або відлітають, якщо відповідну довідку потребує країна прильоту.

МАУ встановила лабораторію для тестування на коронавірус. Фото: Facebook/Євген ДихнеМАУ встановила лабораторію для тестування на коронавірус. Фото: Facebook/Євген Дихне

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж квитків до 1 серпня.

17 червня аеропорт "Бориспіль" планував відправити 11 міжнародних рейсів.

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