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26 лютого 2020, середа, 11:19 6
Суспільство 2020-02-26T11:20:38+02:00
Українські Новини
Аеропорт "Херсон" посилив заходи безпеки через коронавірус

Аеропорт "Херсон" посилив заходи безпеки через коронавірус

Валерия Драгомирова
Заходи безпеки, коронавірус в Україні, Коронавірус, аеропорт Херсон
Аеропорт
Аеропорт "Херсон". Фото: visti.ks.ua

Міжнародний аеропорт "Херсон" посилив заходи безпеки через коронавірус Covid-19, на який захворіли понад 80 тисяч осіб по всьому світу.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"В аеропорту визначена окрема епідеміологічна карантинна стоянка для літаків (якщо борт санітарний або на ньому громадяни з підозрою на хворобу). Персонал, залучений до обслуговування рейсів, що прибувають з країн з ускладненою епідемічною ситуацією, укомплектований респіраторними масками, рукавичками і засобами для дезінфекції", - йдеться в повідомленні.

Перед трапами в аеропорту встановлені спеціальні килими, оброблені дезинфікуючим розчином, а в терміналі - бактерицидна лампа.

Пасажирів буде оглядати і вимірювати температуру (за допомогою безконтактного термометру) фельдшер аеропорту.

У разі підозри на коронавірус до приїзду медпрацівників людей ізолюють в спеціальну кімнату.

Брати людей готова Херсонська обласна інфекційна лікарня імені В. Горбачевського.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Гончарук заявив, що в Україні будуть перевіряти температуру пасажирів з усіх країн, де зафіксований коронавірус.


Крім того, Держприкордонслужба з 20:00 понеділка вводить перевірку температури тіла пасажирів з Італії в аеропортах "Київ" та "Бориспіль".

Тим часом Держприкордонслужба буде перевіряти температуру пасажирів на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Польщею.

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