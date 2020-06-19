Долар і євро впали перед вихідними. Курс валют на 19 червня

У той час як, рубль різко обвалився після подорожчання, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 18 червня на 2,59 коп. до 26,8681 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,46 коп. до 26,6156 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 4,77 коп. до 29,6838 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,35 коп. до 30,1944 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Середній 26,6156 26,8681 29,6838 30,1944 3,25 3,94 Максимальний 26,7200 27,1000 29,8500 30,7500 3,73 5,00 Мінімальний 26,5000 26,7800 29,4800 29,9600 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки не продавати валюту, через те, що долар восени може підстрибнути.

Також Українські Новини публікували динаміку офіційного курсу за рік.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, який встановив на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.