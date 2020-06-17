Рубль різко обвалився після подорожчання. Курс російської валюти на 17 червня

Станом на середу, 17 червня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля впав на 3 копійки до 3,33 гривені за 10 рублів, у порівнянні з попереднім показником курсу 16-го червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу виріс на 3 копійки в порівнянні з 16 червня і становить 3,94 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 17 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,94 Максимальний 3,80 5,00 Мінімальний 2,30 3,76

Як повідомляли Українські Новини, тим часом курс купівлі готівкового долара продовжує зростати другий день поспіль в пунктах обміну київських банків, підвищившись на 0,46 коп., тобто до 26,8913 UAH/USD, а курс купівлі зріс на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 10,16 коп. до 26,7424 UAH/USD.

Крім того, спеціалісти Capital Times дали макроекономічний прогноз для України на 2020-2023 роки, відмітивши серед головних ризиків відмові від співпраці з МВФ та нові спалахи коронавірусу в країні.