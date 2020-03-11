Долар повернувся до значень вересня: динаміка курсу за рік

В березні 2020 року курс долара до гривні перейшов до стрімкого зростання після того, як перед Новим роком курс долара в Україні впав до рекордних значення. Так, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні станом на 11 березня на 41,20 коп. до 25,2875 UAH/USD.

Таким чином, курс гривні повернувся до значень вересня 2019 року. Тоді, станом на 8 вересня курс НБУ становив 25,3 UAH/USD.

Курс валют на 08.09. 2019. Інфографіка: НБУ

Зазначимо, в минулому році найвищий курс гривні до долара був у січні. Тоді, 13 січня, за даними НБУ курс гривні до долара становив 28,27 UAH/USD.

Курс валют на 13.01.2019. Інфографіка: НБУ

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк продав 250 млн доларів на міжбанку у вівторок для згладжування надмірних коливань курсу.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 6 березня на 68,88 коп. до 25,4753 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,40 коп. до 24,8103 UAH/USD.

10 березня Національнмй банк знизив офіційний курс гривні на 18,02 коп. до 24,9215 UAH/USD.