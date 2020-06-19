Гривня зміцнилася. Офіційний курс нацвалюти на вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD після того, як в попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,3819 1 долар США 26,7633 1 швейцарський франк 28,1600 10 ієн 2,5030 10 російських рублів 3,8474 1 євро 30,0579

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки не продавати валюту так як долар осенье може підскочити.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 червня на 0,47 коп. до 26,8918 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,28 коп. до 26,6744 UAH/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 3,50 коп. до 29,7334 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,40 коп. до 30,2413 UAH/EUR.

Тим часом, Українські Новини публікували динаміку офіційного курсу за минулий тиждень.