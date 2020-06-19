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19 червня 2020, пʼятниця, 05:15 9
Фінанси 2020-06-19T07:30:03+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася. Офіційний курс нацвалюти на вихідні

Гривня зміцнилася. Офіційний курс нацвалюти на вихідні

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Гривні.
Гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD після того, як в попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,3819
1 долар США 26,7633
1 швейцарський франк 28,1600
10 ієн 2,5030
10 російських рублів 3,8474
1 євро 30,0579

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки не продавати валюту так як долар осенье може підскочити.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 червня на 0,47 коп. до 26,8918 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,28 коп. до 26,6744 UAH/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 3,50 коп. до 29,7334 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,40 коп. до 30,2413 UAH/EUR.

Тим часом, Українські Новини публікували динаміку офіційного курсу за минулий тиждень.

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