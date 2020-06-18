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  • Курс продажу долара почав падати, а купівлі - зростає. Курс валют на 18 червня
18 червня 2020, четвер, 10:41 12
Економіка 2020-06-18T12:00:02+03:00
Українські Новини
Курс продажу долара почав падати, а купівлі - зростає. Курс валют на 18 червня

Курс продажу долара почав падати, а купівлі - зростає. Курс валют на 18 червня

Анна Рудык
НБУ, Курс валют, Курс долара в обмінниках, Курс готівкової іноземної валюти, Купівля - продаж валюти
Курс долара
Курс долара

У той час, як у середу курс гривні після падіння зріс, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 17 червня на 0,47 коп. до 26,8918 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,28 коп. до 26,6744 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,50 коп. до 29,7334 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,40 коп. до 30,2413 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,6744 26,8918 29,7334 30,2413 3,35 3,94
Максимальний 26,7500 27,1000 29,9000 30,7000 3,80 5,00
Мінімальний 26,5000 26,7760 29,3000 29,9900 2,50 3,77

Нагадаємо, в період з 9 по 14 червня Нацбанк встановлював гривню за 26,6. На понеділок НБУ знизив курс гривні до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публікували прогноз фінансистів курсу гривні на червень.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD, у той час, як в період з 9 по 14 червня Нацбанк встановлював гривню за 26,6 UAH/USD.

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