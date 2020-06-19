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19 червня 2020, пʼятниця, 10:00 7
Судова влада 2020-06-19T10:45:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк Мангера

Суд заарештував підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк Мангера

Анна Рудык
вбивство Катерини Гандзюк, Владислав Мангер, Справа Гандзюк
Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks
Владислав Мангер. Фото: facebook/oblradaks

Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого примусово доставили в Київ на суд і який підозрюється у замовленні нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, Печерський районний суд Києва заарештував до 28 липня без права внесення застави.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 19 червня 2020 року задоволено клопотання прокурорів Офісу генерального прокурора про зміну запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради, який обґрунтовано підозрюється у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк. Підозрюваного взято під варту до 28 липня 2020 року без можливості внесення застави", - сказано в ньому.

Наголошується, що понад рік чиновник перебував під заставою в 1,152 млн гривень, однак прокурори прийняли рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну йому запобіжного заходу в зв'язку з новими обставинами.

Через викривальні показаньня щодо підозрюваних окремим свідкам та членам їх сімей стали надходити погрози фізичною розправою, зокрема шляхом телефонних дзвінків, листів та повідомлень в месенджерах.

Ці факти були документально підтверджені та обґрунтовано свідчили про наявність ризиків.

З метою запобігання спроби Мангера переховуватися від органів досудового розслідування та незаконного впливу на свідків, щоб уникнути кримінальної відповідальності прокурори 11 червня звернулися в Печерський райсуд Києва з клопотанням про застосування до такої особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Щоб змусити підозрюваного посадовця з'явитися на судове засідання, прокурори були змушені клопотати у суді про його примусовий привід, а в подальшому - про затримання з метою приводу.

На виконання ухвали слідчого судді 16 червня співробітники Служби безпеки України затримали підозрюваного і доставили в суд.

Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив примусовий привід Мангера для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, а 16 червня СБУ затримала голову Херсонського облради Мангера і почала процес його доставки із Херсонської лікарні в київський суд.

Тим часом Ірина Венедіктова пояснює завершення справи про напад на Гандзюк отриманням достатніх доказів для підтвердження в суді вину замовників і організаторів нападу, а саме голови Херсонської облради Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна.

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