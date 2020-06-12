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12 червня 2020, пʼятниця, 17:06 7
Судова влада 2020-06-12T17:30:02+03:00
Українські Новини
Справа Гандзюк. Суд дозволив примусово привести Мангера для обрання запобіжного заходу

Справа Гандзюк. Суд дозволив примусово привести Мангера для обрання запобіжного заходу

Валерия Драгомирова
вбивство, Владислав Мангер, Справа Гандзюк
Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради, підозрюється в замовленні нападу на виконавицю обов'язків керівника справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Підтверджуємо таке рішення (суду)", - сказали у відомстві.

Суд задовольнив клопотання прокурора про примусовий привід Мангера.

Рішення було прийнято в п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Ірина Венедиктова пояснює завершення справи про напад на Гандзюк отриманням достатніх доказів для підтвердження в суді вину замовників і організаторів нападу, а саме голови Херсонської облради Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна.Крім того, Рябошапка сумнівається, що Мангер і Левін отримають реальні тюремні терміни по справі Гандзюк. Тим часом суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до липня.

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