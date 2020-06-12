Справа Гандзюк. Суд дозволив примусово привести Мангера для обрання запобіжного заходу

Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58

Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16

Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта

Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30