Справа Гандзюк. Суд дозволив примусово привести Мангера для обрання запобіжного заходу

Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради, підозрюється в замовленні нападу на виконавицю обов'язків керівника справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. "Підтверджуємо таке рішення (суду)", - сказали у відомстві. Суд задовольнив клопотання прокурора про примусовий привід Мангера. Рішення було прийнято в п'ятницю. Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Ірина Венедиктова пояснює завершення справи про напад на Гандзюк отриманням достатніх доказів для підтвердження в суді вину замовників і організаторів нападу, а саме голови Херсонської облради Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна.Крім того, Рябошапка сумнівається, що Мангер і Левін отримають реальні тюремні терміни по справі Гандзюк. Тим часом суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до липня.