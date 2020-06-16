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16 червня 2020, вівторок, 19:52 7
Силові структури 2020-06-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
Мангера примусово доставили в Київ на суд

Мангера примусово доставили в Київ на суд

Надежда Комендантова
Суд, вбивство Катерини Гандзюк, Запобіжний захід, Владислав Мангер, Справа Гандзюк
Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Служба безпеки України примусово доставила до Києва на судове засідання голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється у замовленні нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це Українським Новинам повідомили в суді.

"Його доставили в суд", — сказав співробітник.

При цьому представників ЗМІ не пускають до суду через карантин.

Наразі відомо, що захист Мангера заявив відвід суду, який розглядає посилення запобіжного заходу.

Офіс генпрокурора просить суд взяти його під варту без альтернативи внесення застави.

Поки судді вирішують питання відводу, Мангер залишив будівлю суду.

Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив примусовий привід Мангера для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту, а 16 червня СБУ затримала голову Херсонської облради Мангера і почала процес його доставки з Херсонської лікарні в київський суд.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснює завершення справи про напад на Гандзюк отриманням достатніх доказів для підтвердження в суді вини замовників і організаторів нападу, а саме голови Херсонської облради Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна.

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