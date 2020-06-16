СБУ затримала голову Херсонського облради Мангера. Його доставлять у суд

Владислав Мангер, голова Херсонської облради, затриманий СБУ. Підозрюється у замовленні нападу на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, яка виконувала обов'язки керівника справами мерії Херсона.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 16 червня 2020 року, співробітниками Служби безпеки України близько 7 ранку затриманий підозрюваний у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голова Херсонської обласної ради", - сказано в ньому.

Відзначається, що зараз правоохоронці доставляють його в Печерський районний суд Києва, де суддя розгляне клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Наголошується, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором за спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їх сімей.

Зазначено, що на цей час діє запобіжний захід у вигляді застави щодо Мангера не виконує завдань кримінального судочинства і не дозволяє запобігти можливе вчинення нових кримінальних правопорушень.

Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив примусовий привід Мангера для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова пояснює завершення справи про напад на Гандзюк отриманням достатніх доказів для підтвердження в суді вину замовників і організаторів нападу, а саме голови Херсонської облради Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна.