Доказів провини Мангера і Левіна по справі Гандзюк досить, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснює завершення справи про напад на активістку Катерину Гандзюк отриманням достатніх доказів для підтвердження в суді виновностизаказчиков і організаторів у нападі, а саме голови Херсонської облради Владислава Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна.

Про це вона сказала Українським Новинам.

""Зради" немає. У зв'язку з отриманням достатніх доказів для підтвердження в суді вину замовників і організаторів нападу на Катерину Гандзюк, 27 квітня прокурором прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської обласної ради та нещодавно екстрадованого з Болгарії громадянина України в організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження способом, який носить характер особливого мучення й спричинило смерть потерпілої (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 КК України)", - сказала вона.

Вона нагадала, що відповідно до змісту ч. 1 ст. 2 Кримінального процесуального кодексу, завданнями кримінального судочинства є, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

27 квітня активісти руху "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк" розкритикували завершення розслідування та провели акцію протесту біля Офісу Президента.

Активісти вважають, що Генпрокуратура "злила" справу.

Як повідомляли Українські Новини, колишній помічник екс-депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція "Блок Петра Порошенко") Ігор Павловський, обвинувачений в причетності до вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, уклав угоду зі слідством і погодився дати викривальні свідчення у справі.

У січні 2020 року ГПУ і СБУ провели обшуки у справі вбивства Катерини Гандзюк з метою відшукання додаткових доказів у цій справі.