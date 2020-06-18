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18 червня 2020, четвер, 14:18 11
Суспільство 2020-06-18T15:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину

В Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину

Елена Новикова
Карантин, Денис Шмигаль, Послаблення карантину
Карантин в Україні. Фото: pixabay
Карантин в Україні. Фото: pixabay

Станом на ранок 18 червня Київ і 9 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину і не можуть перейти на наступний етап зняття обмежень; проти 17 червня Чернівецька область була визнана такою, що відповідає критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (13,92 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (21,18), Волинська (33,36), Житомирська (13,42), Закарпатська (32,78), Івано-Франківська (17,84), Львівська (39,19), Рівненська (34,44), Тернопільська (18,59), Чернівецька (37,95) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12).

Показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом (визначений як не більше 50%) не відповідає Чернівецька область, де цей показник склав 52,37%.

Також найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Закарпатській (49,70%), Вінницькій (40,94%) та Волинській (40,41%) областях.

У Києві заповненість складає 38,65%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 98,86.

Аналіз епідемічної ситуації за станом на 18 червня 2020 в регіонах. Скріншот: МозАналіз епідемічної ситуації за станом на 18 червня 2020 в регіонах. Скріншот: Моз

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливо при стрімкому зростанні захворюваності коронавірусом в 10 областях.

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