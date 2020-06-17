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17 червня 2020, середа, 09:03 6
Світ 2020-06-17T11:30:03+03:00
Українські Новини
Туреччина знову ввела масковий режим в усіх громадських місцях

Туреччина знову ввела масковий режим в усіх громадських місцях

Елизавета Кесельман
Маски, Туреччина, туристичний сезон, Коронавірус, Коронавірус в Туреччині
Медична маска. Фото: pixabay
Медична маска. Фото: pixabay

В Туреччині в 42 з 81 провінції знову ввели масковий режим через поширення захворювання на коронавірус, який передбачає обов'язкове носіння засоби захисту у всіх без винятку громадських місцях в той час, як країна відкрила кордони для іноземців та відновлює авіасполучення. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на міністра охорони здоров'я Фахреттина Кока.

"Наші санітарно-епідеміологічні комітети в провінціях продовжують приймати рішення, які спрямовані на зниження ризиків поширення коронавірусу. Особливо в містах, де спостерігається збільшення випадків інфікування", - заявив міністр.

В інших провінціях жителі тепер зобов'язані носити маски в громадському транспорті, в магазинах, а також торгових центрах. Людям рекомендують дотримуватися гігієни і дотримуватися соціального дистанціювання.

Після того, як була відновлена робота кафе, ресторанів, спортзалів, парків, пляжів і музеїв, а також міжміські обмеження на поїздки, в Туреччині спостерігається тенденція до зростання кількості щоденних інфекцій після того. Протягом останніх днів щодня фіксують понад півтори тисячі нових випадків інфікування, тоді як раніше - близько 800-900 раніше.

Зараз в країні зареєстровано 179 831 випадок інфікування COVID-19 і 4825 смертей. Понад 152 тисяч хворих змогли подолати недугу.

Як повідомляли Українські Новини, з 15 червня Туреччина приймає українців без обмежень на кордоні.

Крім того, з 5 червня Україна запустила внутрішні авіаперельоти При цьому продовжують діяти правилапо дотримання соціальної дистанції і дезінфекції.

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