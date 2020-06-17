Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО

Президент Володимир Зеленський запропонував звільнити в цьому році випускників шкіл від обов'язкової державної підсумкової атестації. Скасування обов'язкового ЗНО глава держави пояснює заходами з боротьби з коронавірусом в той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що причин для скасування або перенесення зовнішнього незалежного оцінювання на сьогодні немає.

Про це говориться в президентському законопроєкті №3669, оприлюдненому на сайті Верховної Раді.

У тексті законопроєкту також йдеться, що школярі мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі і у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням.

Законопроєкт визначений президентом як невідкладний і вже направлений на розгляд профільного комітету парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Кабінет Міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке повинно було відбутися 15 червня, у зв'язку з коронавірусом. Пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

А Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО.

А питання проведення ЗНО розглянуть до кінця тижня.