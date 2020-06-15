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15 червня 2020, понеділок, 23:20 8
Кабмін 2020-06-16T00:00:01+03:00
Українські Новини
Програма Кабміну передбачає запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021

Програма Кабміну передбачає запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування з 2021

Надежда Комендантова
Пенсії, пенсійна реформа, пенсія, пенсія в Україні, накопичувальні пенсії
Пенсія. Фото: pixabay
Пенсія. Фото: pixabay

Програма Кабінету Міністрів передбачає запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з 2021 року, а також передбачає прожитковий мінімум не менш як 40% зарплати.

Про це йдеться в затвердженій Кабміном 12 червня Програмі діяльності уряду, передають Українські Новини.

"Запровадження другого рівня накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування) з 2021 року та стимулювання розвитку третього рівня пенсійної реформи (системи недержавного пенсійного забезпечення)", - йдеться в розділі "Гідне пенсійне забезпечення".

Документ передбачає щорічний перерахунок пенсій 11 млн пенсіонерів та залучення 132 тис. працівників до накопичувальної системи обов'язкового професійного пенсійного забезпечення.

Програма Кабміну також передбачає досягнення видатків на пенсійне забезпечення на рівні 12% ВВП і забезпечення мінімального рівня пенсійного забезпечення на рівні 40% від одержуваного заробітку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше пенсійний експерт місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Шаба Фехер зазначав, що МВФ підтримує впровадження накопичувальних пенсійних систем, але потрібно переконатися, що будуть створені необхідні умови для того, щоб реформа справді була впроваджена і була ефективною, а не згорнулася через певний час. Раніше серед переваг пенсійної реформи експерти називали те, що накопичувальна пенсія може бути передана у спадок.

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