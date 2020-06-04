Рада відправила програму діяльності Кабміну на доопрацювання

Верховна Рада на засіданні сьогодні, 4 червня, відправила програму діяльності Кабінету міністрів на доопрацювання. За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Програма спрямована на доопрацювання з урахуванням зауважень та рекомендацій депутатів і комітетів.

4 березня Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів, відправивши у відставку уряд колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а 13 квітня Кабмін запропонував Раді схвалити їх програму діяльності, яку всі парламентські комітети рекомендували відправити на доопрацювання.

З слів голови парламенту Дмитра Разумкова, Кабмін має намір внести в Раду доопрацьовану програму діяльності уряду до 7 червня.

Зазначимо, під час виступу в Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив Верховну Раду повернути програму Кабінету Міністрів на доопрацювання уряду.

"Сьогодні ми будемо просити народних депутатів ту програму діяльності уряду, яка винесена на голосування, на доопрацювання. Після такого кроку Кабінет Міністрів зможе внести оновлену програму дій, розроблену разом парламентом, з усіма комітетами і після цього наш уряд буде чекати вашої підтримки нового документа", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що важливий не час затвердження програми, а її зміст та якість, щоб вона відповідала сьогоднішнім викликам, була професійно написана, і головне виконувалась і давала результат, а не залишалася мріями на папері, як це раніше часто бувало.

Шмигаль вважає, що його уряд протягом 3 місяців гідно впоралася з викликами, пов'язаними з коронавірусом.

Він також повідомив, що уряд підготував програму стимулювання економіки, передбачивши підтримку практично всіх секторів економіки, але переважно малого та середнього бізнесу, яка, з слів прем'єра, дозволить розпочати відновлення економіки в другій половині року.

Шмигаль зазначив, що протягом останнього місяця Кабмін спільно з комітетами Ради працював над новою програмою уряду.

У раніше поданий документ потрібно внести пов'язані з коронавірусом зміни.

Шмигаль сказав, що уряд спочатку подавав програму у встановлені законодавством строки, плануючи її доопрацювати.

Він сказав, що уряд вже має оновлений і доопрацьований документ з урахуванням пропозицій профільних комітетів, спрямований на подолання наслідків коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, финкомитет рекомендує Раді прийняти законопроєкт про легалізацію грального бізнесу у другому читанні.

Тим часом у Кабміні чекають три транші від МВФ: влітку, восени і наступного року.