Программа Кабмина предусматривает введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021

Программа Кабинета Министров, которая предусматривает прожиточный минимум не менее 40% зарплаты, предусматривает также введение накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования с 2021 года.

Об этом говорится в утвержденной Кабмином 12 июня Программе деятельности правительства, передают Українськi Новини.

"Введение второго уровня (накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования) с 2021 года и стимулирование развития третьего уровня пенсионной реформы (системы негосударственного пенсионного обеспечения)", - говорится в разделе "Достойное пенсионное обеспечение".

Документ предусматривает ежегодный перерасчет пенсий 11 млн. пенсионеров и привлечения 132 тыс. работников к накопительной системе обязательного профессионального пенсионного обеспечения.

Программа Кабмина также предусматривает достижения расходов на пенсионное обеспечение на уровне 12% ВВП и обеспечение минимального уровня пенсионного обеспечения на уровне 40% от получаемого заработка.

Как сообщали Українські Новини, ранее пенсионный эксперт миссии Международного валютного фонда (МВФ) Шаба Фехер отмечал, что МВФ поддерживает внедрение накопительных пенсионных систем, но нужно убедиться, что будут созданы необходимые условия для того, чтобы реформа действительно была внедрена и была эффективной, а не свернулась через определенное время. Ранее среди преимеществ пенсионной реформы эксперты называли то, что накопительная пенсия может быть передана по наследству.