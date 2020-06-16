Помер батько Петра Порошенка

Батько п'ятого президента України Олексій Порошенко помер сьогодні, на 84 році життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє партія "Європейська солідарність".

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського і політичного діяча, Героя України, отця п'ятого президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", — йдеться в повідомленні.

Петру Порошенко, його дружині Марині і всім рідним висловлюють співчуття у зв'язку з втратою.

"Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати коханої людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи", - пише партія.

Олексій Порошенко — Герой України, заслужений працівник сільського господарства. 11 червня 2020 року йому виповнилося 84 роки.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні помер колишній міністр освіти і науки, батько депутата Верховної Ради від фракції "Голос" Святослава Вакарчука Іван Вакарчук.