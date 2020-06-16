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16 червня 2020, вівторок, 11:28 16
Політика 2020-06-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Помер батько Петра Порошенка

Помер батько Петра Порошенка

Кира Молчанова
Святослав Вакарчук, Герой України, Петро Порошенко
Свічка
Свічка

Батько п'ятого президента України Олексій Порошенко помер сьогодні, на 84 році життя.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє партія "Європейська солідарність".

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського і політичного діяча, Героя України, отця п'ятого президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", — йдеться в повідомленні.

Петру Порошенко, його дружині Марині і всім рідним висловлюють співчуття у зв'язку з втратою.

"Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль від втрати коханої людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи", - пише партія.

Олексій Порошенко — Герой України, заслужений працівник сільського господарства. 11 червня 2020 року йому виповнилося 84 роки.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні помер колишній міністр освіти і науки, батько депутата Верховної Ради від фракції "Голос" Святослава Вакарчука Іван Вакарчук.

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