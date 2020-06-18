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18 червня 2020, четвер, 05:45 9
Туризм 2020-06-18T07:00:02+03:00
Українські Новини
Зелений туризм – альтернатива морю. Куди поїхати і скільки коштує відпочинок на День Конституції

Зелений туризм – альтернатива морю. Куди поїхати і скільки коштує відпочинок на День Конституції

Ирина Николенко
Туризм, Відпустка, вихідні, відпочинок, День Конституції, Відпустка 2020, зелений туризм
Відпочинок на День Конституції 2020. Фото: nixonblr.github.io
Відпочинок на День Конституції 2020. Фото: nixonblr.github.io

На День Конституції буде 3 офіційних вихідних дні, а це хороша можливість відпочити не тільки на морі, а й подалі від людей та насловдитися красою природи. В Україні набуває популярності зеленй туризм, щоб відпочити на природі, можна обрати один з маршрутів на Закарпатті чи Прикарпатті. Найпопулярнішими місцями для відпочинку залишаються озера Світязь та Синевир , де ціна за проживання стартує від 960 гривень за двох, передають Українські Новини.

Озеро Синевир

Альтернатива поїздку на море – відпочинок на озері Синевир, в Карпатах. Житло можна знайти у Синевирській Поляні, яка розташована ближче до національного заповідника на відстані не більш як 1-1,5 км. Село розташоване в Міжгірському районі на північному сході Закарпатської області.

Відпочинок на Синевирі з кожним роком стає все більш популярним як серед українських туристів, так і іноземців. Озеро Синевир називають легендою Карпат. Це найбільше і загадкове гірське озеро гірське України. Розташоване на висоті близько тисячі метрів над рівнем моря, його максимальна глибина – 24 м. Синевир розташоване високо в горах і його води настільки глибокі, що озеро не прогрівається навіть влітку. У найспекотніші дні будуть теплими лише метр-два води.

Серед розваг – відпочинок на природі, риболовля, велосипедні прогулянки, екскурсійні поїздки по визначних пам'ятках Закарпаття, а також піші туристичні походи, маршрути яких лежать за природним ландшафтам до унікальних пам'ятників культури і архітектури, цілющих мінеральних джерел. У селищі Синевирська Поляна є безліч варіантів для проживання: готелі, котеджі, садиби.

Озеро Синевир. Фото: promoteukraine.orgОзеро Синевир. Фото: promoteukraine.org

Вартість проживання

Вартість двомісного номера за 3 дні і 2 ночі коштує від 960 гривень. У номері є телевізор і доступ до безкоштовного Wi-Fi.

Шацькі озера

Шацькі озера є одними з найпопулярніших місць для любителів зеленого туризму та перлиною Волині.

Національний природний парк складається з 24 унікальних озер. Назва Шацькі – вживається в народі, а кожне озеро має свою назву, серед яких: Луки, Озерце, Чорне і інші. Вода в озерах не тільки дуже чиста, але і трохи мінералізована.

Озеро Світязь

Найпопулярнішим місцем відпочинку є озеро Світязь. Воно найбільше і найглибше озеро природного походження в Україні. Крім того, воно схоже на море, адже у вітряну погоду хвилі тут досягають півтораметрової висоти.

Це ідеальне місце для купання – вода дуже прозора, чисте піщане дно, а глибина збільшується дуже поступово. На околицях озера також є лікувальні грязі.

Озеро Світязь. Фото: nixonblr.github.ioОзеро Світязь. Фото: nixonblr.github.io

Вартість проживання

Ціна за трьохмісний номер на 3 дні і 2 ночі стартує від 1100 гривень. Однак ванна кімната загальна для всіх проживаючих. У будинку також обладнана кухня, тому є можливість самому готувати їжу.

Раніше Українські Новини повідомляли, під час триденного вікенду на День Конституції можна поїхати на море, ціни на проживання порівняно з Чорноморським, дешевше на Азовському узбережжі.

Українці обирають популярне місце для відпочинку – Карпати, де вартість за проживання влітку дешевша, ніж узимку.

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