На Азовському узбережжі дешевше ніж на Чорноморському. Скільки коштує відпочинок на морі на День Конституції

На День Конституції українці відпочиватимуть три дні поспіль. Саме на ці вихідні можна спланувати невелику відпустку на морі. А оскільки не всі курорти світу поки доступні, варто звернути увагу на відпочинок в Україні.

Українські Новини зробили добірку економних і поліпшених варіантів проживання на Азовському та Чорноморському узбережжі.

Система онлайн бронювання готелів Booking пропонує безліч варіантів проживання на Чорноморському і Азовському узбережжі. Середня ціна в Одесі за проживання в хостелі в двомісному номері стартує від 1200 гривень за дві доби, а на Азовському узбережжі – 700 гривень.

Вартість проживання на Чорноморському узбережжі в Одесі

Для тих, хто хоче відпочити з мінімальними витратами, можуть скористатися послугами хостелів, яких в Одесі безліч: від економних номерів до апартаментів.

Економ-варіант проживання

Так, згідно з даними Booking, в хостелі за 3 дні і 2 дві ночі у двомісному номері категорії "Стандарт" просять від 1200 гривень. Однак, всі зручності загального користування на території хостелу. Харчування у вартість не входить.

Середня вартість двомісного номера категорії "Стандарт" коштує від 1600 гривень за двох з проживанням 3 дні і 2 ночі. У вартість не входить харчування, а серед зручностей у номері – шафа, чайник, кондиціонер, холодильник, обідній стіл, телевізор.

Одеські готелі категорії "Стандарт"

В одеських готелях за двомісний номер категорії "Стандарт" доведеться заплатити від 2250 гривень з проживанням 3 дні і 2 ночі. Харчування у вартість не включено, а номери обладнані кондиціонером, телевізором, письмовим столом, холодильником і власною ванною кімнатою.

покращених Номери категорій

Для тих, кому дорожче відпочинок по кишені, можуть скористатися не тільки послугами тризіркових готелів, але і вище. Так, проживання в номері категорії "напівлюкс" або "Апартаменти" 4-зіркового готелю коштує від 4600 гривень за 2 ночі і 3 дні на двох осіб. Однак, за сніданок доведеться заплатити щонайменше 275 гривень на 1 людину. Серед зручностей: кондиціонер, власна ванна кімната із засобами гігієни, телевізор з плоским екраном, укомплектована кухня.

Відпочинок на Чорному морі. Фото: mag.relax.ua

Вартість проживання на Азовському узбережжі

Один з відомих і популярних курортів Азовського узбережжя – Бердянськ. Порівняно з Чорноморським узбережжям, ціни на Азовському морі трохи нижчі.

Економні варіанти проживання

Вартість проживання у хостелах та гостьових будинках коштує від 700 гривень на двох чоловік і 800 за трьох осіб на 3 дні і дві ночі. У вартість не входить харчування, а зручності – загальні для всіх на території хостелу.

Також хостели пропонують двомісний номер категорії "Люкс". Середня ціна коштує від 1100 гривень. Ціна вказана за 2 осіб з проживанням на 3 дні і 2 ночі. Серед зручностей у номері: телевізор, холодильник, білизна, шафа.

Проживання в номері категорії "Стандарт"

Двомісний номер коштує у середньому від 1200 гривень за 3 дні і 2 ночі на двох осіб. Сніданок у вартість не входить, а зручності часто загальні для всіх мешканців готелю.

Номери покращених категорій

Двомісний номер категорії "Люкс" коштує за три дні і 2 ночі від 2400 гривень за двох осіб.

За "апартаменти" доведеться заплатити мінімум 3960 за 3 дні і 2 ночі на двох. Найчастіше номери оснащені телевізором із плоским екраном, супутниковим телебаченням та окремою ванною кімнатою.

Відпочинок на Азовському морі. Фото: rent.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, під час вихідних на День Конституції туроператори пропонують відвідати найпопулярніші маршрути внутрішнього туризму.

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