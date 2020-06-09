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09 червня 2020, вівторок, 06:15 7
Туризм 2020-06-09T06:30:02+03:00
Українські Новини
Відвідати ведмедів і влаштувати винний тур: як провести незабутню відпустку на Закарпатті

Відвідати ведмедів і влаштувати винний тур: як провести незабутню відпустку на Закарпатті

Ярина Вацяк
Ужгород, Мукачево, екскурсії, туризм в Україні, Туристичні міста, Внутрішній туризм, Туристичні маршрути, винний тур, туризм на Закарпатті, туристичні місця Закарпаття

З приходом літа через пандемію коронавірусу і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні. Оскільки кордони поки залишаються закритими, а більшість країн не скасовують обсервацію, варто задуматися про те, як організувати відпустку в Україні. А подивитися справді є на що. 

Одним з найцікавіших регіонів України є Закарпаття з неймовірною природою, замками, і смачними стравами, які точно варто спробувати.

Українські Новини зібрали цікаві місця Закарпатської області, які можна відвідати під час літньої відпустки-2020.

Ужгород

Ужгород відомий не тільки сакурами. Тут туристу буде цікаво відвідати Ужгородський замок, Музей народної архітектури та побуту, Художній музей, прогулятися містом вздовж річки, та скуштувати смачні закарпатські страви.

Мукачево

У Мукачево їдуть, щоб прогулятися затишними вуличками та відвідати замок "Паланок". У замку представлена експозиція історичного музею, яка займає понад 2500 квадратних метрів. Тут експонуються рідкісні предмети кам’яного віку, мідно-бронзової доби, зброя та знаряддя із заліза тощо. Широко представлена етнографія та побут мешканців міста і Закарпаття.

Винний тур

На Закарпатті можна влаштувати цілий винний тур з дегустаціями та знайомством з місцевим виробництвом Скуштувати вино безпосередньо на місці його виробництва  можна в Берегівському, Мукачівському, Ужгородському та Виноградівському районах.

Колочава

Село відоме своїм музеєм архітектури та побуту, який відтворює матеріальне, духовне та культурне життя на Верховині. "Старе колочавське село"  налічує десяток житлових і господарських будівель з предметами домашнього побуту і художніми витворами ХIX-XX століть.

Озеро Синевир

Перлиною Закарпаття є озеро Синевир, сюди з'їжджаються туристи не тільки з України за красою гірського озера, оповитого легендами.

Реабілітаційний Центр Бурого Ведмедя - НПП "Синевир"

Також недалеко від озера є реабілітаційний центр, куди потрапляють ведмеді з сумними долями з приватних зоопарків, цирків, від людей, які над ними знущалися. Проте саме в парку їм забезпечують необхідний догляд та харчування. Якщо приїхати вранці, можна застати їх всіх біля сітки, де їх годують.

Пилипець

Зупинитися на ніч можна недалеко від НПП "Синевир" в Пилипці. Більшість садиб тут пропонують житло з харчуванням та іншими послугами для туристів. У селі є один з найвідоміших водоспадів України - Шипіт. Також тут можна скористатися підйомником, який підніме на Боржавський хребет. Зверху біля витяга є "Чайовня" де можна замовити ароматний карпатський чай.

Парк Шенборна, с. Тур’я Пасіка

В сучасному "Парку Шенборна" на території комплексу "Воєводино" можна прогулятися алеями, та влаштувати пікнік біля озера, пройтися усіма 12 містками, які символізують 12 знаків зодіаку, подивитися в кельтському саду на календар друїдів і відвідати діючий водяний млин Святого Яна. Парк було відтворено до 285-ї річниці передання імператором Австро-Угорської Імперії закарпатських земель в дар династії Шенборн. В процесі створення парку брали участь скульптори, митці та реставратори.

Чинадіївський замок Сент-Міклош

Старовинна фортеця “Сент-Міклош” була свідком однієї з найдраматичніших історій кохання в Європі.

Раніше Українські Новини писали про туристичні місця Івано-Франківської а також Чернівецької області.

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