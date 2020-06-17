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17 червня 2020, середа, 05:40 6
Туризм 2020-06-17T07:30:03+03:00
Українські Новини
У Карпатах влітку дешевше. Які гірські курорти відвідати і скільки коштує відпочинок на День Конституції

У Карпатах влітку дешевше. Які гірські курорти відвідати і скільки коштує відпочинок на День Конституції

Ирина Николенко
Відпустка, відпочинок в Карпатах, відпочинок, Внутрішній туризм, Відпустка 2020, тури в Карпати, житло в Карпатах
Відпочинок в Карпатах 2020. Фото: dorogovkaz.com
Відпочинок в Карпатах 2020. Фото: dorogovkaz.com

На День Конституції в Україні буде додатковий вихідний, таким чином українці відпочиватимуть три дні поспіль. Це хороша можливість провести невеличку відпустку в Карпатах.

В Україні зростає попит на внутрішній туризм. Сервіси оренди житла активізувалися і пропонують безліч варіантів проживання: економні варіанти від 600 гривень та апартаменти – від 2400 гривень з двох осіб, передають Українські Новини.

Карпати чудове місце для відпочинку, де можна знайти безліч розваг як для дорослих, так і для дітей. Серед найбільш популярних курортів відпочинку залишається Буковель, Ясіня, Славське. Курорти пропонують великий вибір готелів, приватних котеджів, садиб.

Тут добре розвинена туристична інфраструктура. Серед розваг: піші тури, вело походи в гори, кінні прогулянки, зелений туризм, сплави по гірських річках, поїздки на квадроциклах, риболовля, полювання, купання в гірських річках і озерах.

Крім того, ціни на відпочинок в Карпатах влітку в 2-3 рази нижче, ніж взимку.

Відпочинок в Буковелі

Найбільший гірськолижний курорт України – Буковель, розташований неподалік від села Поляниця Івано-Франківської області. Не тільки взимку, але і влітку користується великим попитом: пропонує чимало розваг на будь-який смак і гаманець.

В Буковелі можна насолодитися красою гір, позасмагати на пляжі біля гірського озера, а також зайнятися активним відпочинком. Для всіх охочих організовується рафтинг (сплав) на гірській річці Черемош, подорожі на квадроциклах, велотури, походи в гори, пейнтбол, кінні прогулянки.

  • Бюджетні варіанти проживання. Ціна на двомісні номери категорії "Стандарт" стартує від 800 гривень за 3 дні і 2 ночі. За додаткову вартість можна придбати сніданок, середня ціна на який 70 гривень. Ванна кімната в номері, оснащена усіма гігієнічними засобами. Також в кімнаті є телевізор.
  • Номери покращених категорій. За номер категорії "Люкс" за двох з проживанням 3 дні і 2 ночі в 4-х зірковому готелі доведеться заплатити мінімум 3400 гривень. Також гості готелю можуть відвідати басейн. Серед зручностей: телевізор з плоским екраном, ванна кімната в номері із засобами гігієни, оснащена кухня, вентилятор.
  • Вартість апартаментів. Для тих, хто має велику родину і може дозволити собі дорогий відпочинок, можуть замовити апартаменти або будиночок. Апартаменти коштують від 6 тисяч гривень за 3 дні і 2 ночі і можуть помістити 8 осіб. Серед зручностей: власна кухня, басейн та безкоштовний Wi-Fi, а з балкона відкривається вид на гори. Також в апартаментах є телевізор з плоским екраном, ванна кімната.

Вартість прокату в Буковелі на 1 дорослого:

  • 1 підйом (оглядовий) – 120 гривень.
  • 3 години (діють з моменту покупки) – 230 гривень.
  • Половина дня (з 8:30-14:00, 12:00-19:30) – 310 гривень.
  • Вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) – 130 гривень.
  • 1 день (з 08:30 до 19:30) – 440 гривень.
  • 2 дні – 850 гривень.
  • 3 дні – 1250 гривень.

Відпочинок у Буковелі 2020. Фото: hotelsbukovel.com.uaВідпочинок в Буковелі 2020. Фото: hotelsbukovel.com.ua

Відпочинок в Ясіні

Для затишного і спокійного відпочинку туристи вибирають село Ясіня в Закарпатській області. Тут можна збирати гриби та ягоди, ловити рибу, йти в гори, влаштувати прогулянки на конях, квадроциклах тощо. Також Ясіня славиться народною творчістю: різьблення по дереву, обробки шкір, вовни, самобутнє гуцульське ткацтво і вишивання; і національною кухнею. Крім того, в селищі є пам'ятники архітектури.

З Ясіні починається підйом на найвисокогірніший курорт України – Драгобрат.

  • Бюджетні варіанти проживання. Ціна двомісного номера стартує від 600 гривень за 3 дні і 2 ночі. Ванна кімната і кухня загального користування для всіх мешканців.
  • Вартість апартаментів. Вартість квартир стартує від 3 тисяч гривень за 3 дні і 2 ночі, що складаються з двох кімнат. Номер вміщує 3 людини. В будинку є телевізор, ванна кімната з необхідними гігієнічними засобами.

Відпочинок в Ясіні влітку 2020. Фото https: pinterest.comВідпочинок в Ясіні влітку 2020. Фото https: pinterest.com

Відпочинок в Славському

Славсько – один із найпопулярніших гірськолижних курортів у Львівській області. Проте, і влітку тут знайдеться чим зайнятися для туристів. На курорті пропонують прогулянки на квадроциклах, піші походи, кінні та велосипедні прогулянки, сплави по річках, риболовля, походи по гриби і ягоди, а також екскурсії.

  • Бюджетні варіанти проживання. Двомісний номер коштує від 600 гривень за проживання 3 дні і 2 ночі. У номері є шафа і білизну. Однак ванна кімната загального користування.
  • Номери покращених категорій. За покращений двомісний номер доведеться заплатити мінімум 900 гривень за двох осіб за проживання 3 дні і 2 ночі. Номер оснащений телевізором і холодильником. Серед зручностей вітальна і додатковий туалет. У ванних кімнатах встановлено душ і біде. Харчування пропонують в середньому за 120 гривень на 1 людину.
  • Вартість апартаментів. Якщо подорожуєте великою родиною, можна вибирати апартаменти. Коштують від 2400 гривень за двох з проживанням на 3 дні і 2 ночі. Будинок складається з двох кімнат і може вмістити до 6 осіб. В будинку є телевізор, обладнана кухня з холодильником і плитою, пральна машина і ванна кімната.

Відпочинок у Славську 2020. Фото: wz.lviv.uaВідпочинок в Славському 2020. Фото: wz.lviv.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, під час триденного вікенду на День Конституції серед українців користується попитом відпочинок на Азовському узбережжі і Чорному морі.

Під час триденних вихідних на День Конституції туроператори пропонують відправиться в тури по Україні.

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