На День Конституції в Україні буде 3 офіційних вихідних дні

У червні а Україні втсновлено декілька додаткових вихідних днів, так, крім трьох підряд вихідних на Трійцю, 28 червня, коли відзначається державне свято День Конституції також встановлено вихідний. У зв'язку з цим українці будуть відпочивати також три дні підряд, з 27 по 29 червня, передають Українські Новини.

Державне свято День Конституції

День Конституції – державне свято в Україні. Його відзначають щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня в 1996 році.

Скільки буде вихідних

У зв'язку з тим, що державне свято випадає в неділю, воно за законодавством переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, тобто на 29 червня. Тому, в українців буде триденний уїк-енд з 27 по 29 червня.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року буде ще 5 додаткових вихідних.

Синоптики дали докладний прогноз погоди на все літо в Україні. Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.