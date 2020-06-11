підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 червня 2020, четвер, 10:37 10
Lifestyle 2020-06-11T12:15:03+03:00
Українські Новини
На День Конституції в Україні буде 3 офіційних вихідних дні

На День Конституції в Україні буде 3 офіційних вихідних дні

Ирина Николенко
День Конституції, Вихідні 2020, вихідні у червні, вихідні на День Конституції
Вихідні на День Конституції 2020. Фото: ulet.pro
Вихідні на День Конституції 2020. Фото: ulet.pro

У червні а Україні втсновлено декілька додаткових вихідних днів, так, крім трьох підряд вихідних на Трійцю, 28 червня, коли відзначається державне свято День Конституції також встановлено вихідний. У зв'язку з цим українці будуть відпочивати також три дні підряд, з 27 по 29 червня, передають Українські Новини.

Державне свято День Конституції

День Конституції – державне свято в Україні. Його відзначають щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня в 1996 році.

Скільки буде вихідних

У зв'язку з тим, що державне свято випадає в неділю, воно за законодавством переноситься на найближчий наступний після нього робочий день, тобто на 29 червня. Тому, в українців буде триденний уїк-енд з 27 по 29 червня.

Як повідомляли Українські Новини, до кінця року буде ще 5 додаткових вихідних. 

Синоптики дали докладний прогноз погоди на все літо в Україні. Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.

Більше новин про: День Конституції Вихідні 2020 вихідні у червні вихідні на День Конституції

У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента
Новини
Харків не видавав безкоштовно житло громадянам у 2019 12:12 Документ
У МОЗ не знають, коли українці зможуть подорожувати за кордон 12:07
В Україні зросла кількість областей, не готових до пом'якшення карантину 12:06
Зеленський вважає Порошенка досвідченим політиком і маніпулятором 11:53
70% споживачів газу на Чернігівщини боргують за газ 11:42 Прес-реліз
більше новин
Шестирічній дочці вбитого Джорджа Флойда подарували повну стипендію на навчання в університеті 11:37
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Зеленський пропонує винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України 15:24
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
більше новин
У Вінницькій області "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів далекого сполучення: список маршрутів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok