В аеропорту "Київ" скасували заплановані рейси за декілька годин до вильоту. Пасажири обурені

З 16 червня з міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського мали поновити авіарейси, проте за декілька годин до перших рейсів в аеропорту повідомили про їх скасування через карантин в Києві.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту в соцмережі Faccebook.

"Міжнародний аеропорт "Київ" не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом, 17.06.2020 у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у місті Києві, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 року", - йдеться в ньому.

Скриншот посту facebook.com/airportkiev

Представники аеропорту закликали уважно стежити за розкладом рейсів і уточнювати інформацію у представників авіакомпаній.

Україна з 15 червня почала відновлювати міжнародне і внутрішнє авіасполучення.

Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

Напрями, за якими мало відновитися авіасполучення з 16 червня - Belavia Мінськ, LOT Варшава, WizzAir Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія ), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

Так, в коментарях користувачі соцмережі, які мали квитки на рейси 16 червня почали обурюватися, оскільки їх не попередили завчасно, хоч про карантин знали і раніше.

Коментар про скасований рейс

Люди обурюються через скасовані рейси

Люди обурюються через дії аеропорту

Як повідомляли Українські Новини, ізраїльська авіакомпанія скасувала авіарейси з Києва.

Тим часом, аеропорт "Бориспіль" планував обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня.