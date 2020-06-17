Кулеба пояснив, що дає Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями

12 червня Україна отримала статус партнера Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з розширеними можливостями. Вищезазначений статус передбачає допуск до нових спільних навчань та проєктів, а також поглиблений обмін розвідданими.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ", передають Українські Новини.

"Наша участь у партнерстві - це допуск до нових спільних навчань, тренувань і проєктів з Альянсом. Другий надзвичайно важливий момент - партнерство передбачає поглиблений обмін розвідданими", - пояснив він.

Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями 12 червня.

Водночас Кулеба підтвердив, що цей статус не є стадією отримання програми дій щодо членства (ПДЧ) або членства в НАТО.

Як повідомляли Українські Новини, ще у жовтні 2019 року Володимир Зеленський на засіданні комісії "Україна-НАТО" підняв питання про приєднання України до програми розширених можливостей.

Також це було темою обговорень і на Мюнхенській конференції з безпеки із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

У листопаді Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО. Після встановлення статусу України, як партнера НАТО з розширеними можливостями, у Кремлі заявили про плани "вжити заходів", оскільки це "не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі".