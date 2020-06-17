підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 червня 2020, середа, 12:42 6
Зовнішня політика 2020-06-17T14:15:03+03:00
Українські Новини
Кулеба пояснив, що дає Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Кулеба пояснив, що дає Україні статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Валерия Драгомирова
Нато, Україна-НАТО, Дмитро Кулеба, статус партнера НАТО
НАТО. Фото: freepik
НАТО. Фото: freepik

12 червня Україна отримала статус партнера Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з розширеними можливостями. Вищезазначений статус передбачає допуск до нових спільних навчань та проєктів, а також поглиблений обмін розвідданими.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ", передають Українські Новини.

"Наша участь у партнерстві - це допуск до нових спільних навчань, тренувань і проєктів з Альянсом. Другий надзвичайно важливий момент - партнерство передбачає поглиблений обмін розвідданими", - пояснив він.

Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями 12 червня.

Водночас Кулеба підтвердив, що цей статус не є стадією отримання програми дій щодо членства (ПДЧ) або членства в НАТО.

Як повідомляли Українські Новини, ще у жовтні 2019 року Володимир Зеленський на засіданні комісії "Україна-НАТО" підняв питання про приєднання України до програми розширених можливостей.

Також це було темою обговорень і на Мюнхенській конференції з безпеки із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

У листопаді Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО. Після встановлення статусу України, як партнера НАТО з розширеними можливостями, у Кремлі заявили про плани "вжити заходів", оскільки це "не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі".

Більше новин про: Нато Україна-НАТО Дмитро Кулеба статус партнера НАТО

Україна отримала статус партнера НАТО, — МЗС...
Німеччина назвала Трампа "бактерією для НАТО" чере...
Не сприяє безпеці: Кремль відреагував на новий ста...
Україна не змінюватиме закон про освіту на вимогу ...
Карантин в Україні продовжать до 31 липня, — Шмигаль
Потураєва від "Слуги народу" призначили головою комітету з гуманітарної та інформполітики
Новини
У Празі відправляють на карантин парламент після виявлення коронавірусу у заступника мера 14:37
Карантин в Україні продовжать до 31 липня, — Шмигаль 14:25
Пандемія коронавірусу в США забрала більше життів, ніж Перша світова війна 14:06
Представники Нацкорпуса під Печерським райуправлінням поліції. Фото: nationalcorps.org
Поліція затримала 12 націоналістів під час акції прихильників Шарія під Офісом Президента 13:53
"Платформа Бойка" вимагає відставки уряду Шмигаля 13:50
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам 20:51
більше новин
Київ і 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok