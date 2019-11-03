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03 листопада 2019, неділя, 20:31 25
Зовнішня політика 2019-11-03T20:45:09+02:00
Українські Новини
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг

Україна буде членом НАТО, - Столтенберг

Нато, Йенс Столтенберг, Росія, Україна-НАТО, Європа

Після того, як Україна визначила 5 стратегічних напрямів подальшої роботи з НАТО, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю Телевізійній службі новин (ТСН), передають Українські Новини.

"Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли кілька разів. Але потрібно сконцентруватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства в НАТО, але це просуне вас ближче до членства в НАТО", - повідомив Столтенберг.

На питання, чи не залишить альянс Україну "сірою зоною" між Росією і Європою, генсек НАТО відповів, що Україна - це партнер.

Крім того, Столтенберг заявив, що хоч Україна і не є повноцінним членом НАТО, альянс залишається прихильником сильного і могутнього співробітництва з країною.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році у НАТО заявили, що поки не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.

Пізніше Президент Володимир Зеленський раніше просив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей.

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