Україна отримала статус партнера НАТО, — МЗС

Статус партнера Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з розширеними можливостями отримала Україна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення стало можливим. Україна нарешті отримала статус Партнера розширених можливостей НАТО. Ми робимо один одного сильніше разом", - написав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом питання надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями.Володимир Зеленський у жовтні просив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей.У листопаді Столтенберг заявив, що Україна буде в НАТО, але потрібно сконцентруватися на реформах. Раніше Україна визначила 5 напрямків подальшої роботи з НАТО. У 2018 році у НАТО заявили, що не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.