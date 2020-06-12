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12 червня 2020, пʼятниця, 17:45 11
Зовнішня політика 2020-06-12T19:15:02+03:00
Українські Новини
Україна отримала статус партнера НАТО, — МЗС

Україна отримала статус партнера НАТО, — МЗС

Валерия Драгомирова
Нато, нормандский формат, Йенс Столтенберг, Володимир Зеленський
НАТО. Фото: freepik
НАТО. Фото: freepik

Статус партнера Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з розширеними можливостями отримала Україна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення стало можливим. Україна нарешті отримала статус Партнера розширених можливостей НАТО. Ми робимо один одного сильніше разом", - написав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки Президент Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом питання надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями.Володимир Зеленський у жовтні просив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей.У листопаді Столтенберг заявив, що Україна буде в НАТО, але потрібно сконцентруватися на реформах. Раніше Україна визначила 5 напрямків подальшої роботи з НАТО. У 2018 році у НАТО заявили, що не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.

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