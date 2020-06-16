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16 червня 2020, вівторок, 23:18 10
Зовнішня політика 2020-06-17T00:45:01+03:00
Українські Новини
Не сприяє безпеці: Кремль відреагував на новий статус України в НАТО

Не сприяє безпеці: Кремль відреагував на новий статус України в НАТО

Надежда Комендантова
Кремль, Україна-НАТО, Пєсков
Дмитро Пєсков. Фото: rusplt.ru
Дмитро Пєсков. Фото: rusplt.ru

Після надання Україні статусу партера НАТО у Кремлі заявили про плани "вжити заходів". За словами російської влади, це не впливає позитивно на безпеку в Європі.

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російським журналістам, пише ТАСС.

"Безумовно, ми на це звернули увагу. Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів. Ми змушені приймати необхідні заходи для забезпечення власної безпеки. Ми завжди з великою увагою спостерігаємо за процесами, коли НАТО абсорбує в себе все нові країни в різних форматах", - заявив Пєсков.

За його словами, це "не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі".

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський у жовтні просив НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей, але Столтенберг заявив, що Україна буде в НАТО, якщо сконцентрується на реформах. У 2018 році у НАТО заявили, що не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.

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