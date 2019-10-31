Зеленський просить НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей

Президент Володимир Зеленський просить Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) розглянути приєднання України до програми розширених можливостей.

Про це він повідомив, відкриваючи засідання комісії "Україна - НАТО" у Києві, передають Українські Новини.

"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що Україна готова до переходу на новий рівень співробітництва", - сказав він.

Також Зеленський висловив надію на те, що комплексний пакет допомоги НАТО Україні, затверджений в 2016 році, буде оновлений і розширений додатковими програмами і заходами.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році у НАТО заявили, що поки не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.



30 жовтня рада НАТО почала дводенний візит в Україну.



Раніше в НАТО відхилили доповідь про санкції проти країн-агресорів після зауважень української делегації.



Тим часом міністр оборони Загороднюк заявив про те, що є домовленості про повне перезавантаження відносин України з НАТО.