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31 жовтня 2019, четвер, 10:32 16
Зовнішня політика 2019-10-31T10:33:42+02:00
Українські Новини
Зеленський просить НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей

Зеленський просить НАТО приєднати Україну до програми розширених можливостей

Нато, Київ, Володимир Зеленський, Україна-НАТО, Засідання
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський просить Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) розглянути приєднання України до програми розширених можливостей.

Про це він повідомив, відкриваючи засідання комісії "Україна - НАТО" у Києві, передають Українські Новини.

"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що Україна готова до переходу на новий рівень співробітництва", - сказав він.

Також Зеленський висловив надію на те, що комплексний пакет допомоги НАТО Україні, затверджений в 2016 році, буде оновлений і розширений додатковими програмами і заходами.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році у НАТО заявили, що поки не готові запросити Україну в програму розширених можливостей.


30 жовтня рада НАТО почала дводенний візит в Україну.

Раніше в НАТО відхилили доповідь про санкції проти країн-агресорів після зауважень української делегації.

Тим часом міністр оборони Загороднюк заявив про те, що є домовленості про повне перезавантаження відносин України з НАТО.

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