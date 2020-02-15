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15 лютого 2020, субота, 16:18 20
Зовнішня політика 2020-02-15T16:41:03+02:00
Українські Новини
На зустрічі з генсеком НАТО Зеленський підняв питання нового статусу для України

На зустрічі з генсеком НАТО Зеленський підняв питання нового статусу для України

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Йенс Столтенберг, нормандский формат, Нато
Йенс Столтенберг і Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Йенс Столтенберг і Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом на Мюнхенській конференції з безпеки питання надання НАТО Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Окремо президент зазначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у країні. Було порушено питання надання НАТО Україні статусу партнера з розширеними можливостями", - сказано в ньому.

Крім цього, президент подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень країни.

Зеленський вважає, що реформи, над якими працює Україна, наближають її до НАТО.

Столтенберг зазначив, що очікує на додаткову допомогу Україні в міжнародних місіях, і зазначив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню Нормандського формату.

Також, сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі лідерів країн у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в Парижі 9 грудня 2019 року і ситуацію на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський готовий прийняти Трампа в Україні швидше, ніж той його в США.

Тим часом Україна запропонувала секторальне розведення військ на Донбасі.

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